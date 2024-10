Report esiti Agenas, Varì: «Proseguiamo su questa strada»

IL RAPPORTO

CATANZARO «La strada da percorrere per efficientare il sistema sanitario calabrese è ancora lunga, ma oggi abbiamo avuto prova che c’è stato un miglioramento, una netta inversione di tendenza, certificata dalle parole del direttore generale di Agenas Domenico Mantoan, che ha affermato che la Calabria ha fatto un notevole balzo in avanti per merito del commissario Roberto Occhiuto. Il sistema del Programma nazionale esiti (Pne) si basa sul comportamento dei professionisti e, mettendo insieme i dati, riesce a definire il comportamento delle singole aziende producendo dati non contestabili e la Calabria si qualifica per aree di cura d’eccellenza. Infatti, i risultati del report 2023 dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari stabiliscono che ci sono nel campo sanitario eccellenze a Nord ma iniziano ad esserci anche al Sud e il divario si sta riducendo.

Quindi, partiamo da questi dati che certificano situazioni di buona sanità nella nostra regione, che recupera con un netto miglioramento i Livelli essenziali di assistenza e proseguiamo su questa strada per costruire un sistema sanitario pubblico regionale di cui andare orgogliosi». Così l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì.

