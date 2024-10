Ricciardi stende la Reggiana dell’ex Viali, il Cosenza fa festa al “Mapei Stadium”

calcio serie b

REGGIO EMILIA Una vittoria rigenerante, meritatissima, contro l’ex William Viali che ogni volta che affronta il Lupi cade. A Reggio Emilia, proprio come lo scorso aprile, il Cosenza di Massimiliano Alvini conquista tre punti fondamentali nella corsa verso la salvezza, il primo successo esterno di questa tormentata stagione. Lo fa dominando in lungo e in largo la partita grazie a un gol di Ricciardi (il secondo di fila dopo quello realizzato contro la Juve Stabia) che allontana i cattivi pensieri.

Alvini con la difesa tutta da inventare per via delle assenze di Camporese e Hirstov. Nel 3-4-2-1 iniziale dentro Dalle Mura, Caporale e Martino in difesa, Rizzo Pinna e Kouan agiscono alle spalle di Strizzolo. Dalla parte opposta Viali schiera tutti i suoi ex Meroni, Fontanarosa e Marras.

Al 5’ Cosenza subito pericolosissimo con Ricciardi che approfitta di uno svarione della difesa di casa e si presenta a tu per tu con Bardi, ma il suo tiro è respinto dal portiere granata.

Silani pericolosissimi ancora al 20’ con Florenzi che, sugli sviluppi di un fallo laterale dalla destra, da posizione defilata chiama ancora Bardi a un difficile intervento con la mano destra. Altra occasionissima ancora sui piedi di Florenzi al 26’. Sponda di Strizzolo per l’inserimento centrale del numero 34 che calcia in porta sfiorando il palo alla destra di Bardi. Mani nei capelli e Cosenza che a questo punto meriterebbe il vantaggio. E il vantaggio arriva al 39’: cross dalla destra di un inesauribile Florenzi, ancora Strizzolo in area spizzica in area per Ricciardi che in girata di destro trova il suo secondo gol consecutivo. Il primo tempo si chiude con i fischi del pubblico del “Mapei” per i ragazzi di Viali.

Pronti via per il secondo tempo e il Cosenza reclama subito un calcio di rigore per un fallo in area ai danni di Ricci ma per il Var è tutto regolare. Alvini toglie dal campo gli ammoniti Strizzolo e Caporale per Zilli e Venturi. Dopo un po’ tocca anche a Ricciardi lasciare il campo per Cimino. Al 34’ Rizzo Pinna in diagonale chiama Bardi a una parata complicata, ma l’arbitro blocca tutto per un fallo di mano dello stesso calciatore rossoblù. A cinque minuti dalla fine arriva la prima occasione da gol della Reggiana con un colpo di testa di Portanova da posizione centrale che Micai blocca. Al 90’ l’arbitro Monaldi concede sette minuti di recupero. Al 96’ proprio l’ex Meroni sfiora il pari con un colpo di testa che batte sulla parte alta della traversa e termina fuori. Sospiro di sollievo per i Lupi e vittoria fondamentale in ottica salvezza. (f.v.)

Il tabellino

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Libutti (Fiamozzi al 82′), Meroni, Lucchesi, Fontanarosa (Maggio al 77′); Marras (Girma al 67′), Reinhart (Cigarini al 82′), Sersanti; Vergara, Portanova; Vido (Pettinari al 46′). A disp.: Motta, Stulac, Ignacchiti, Urso, Sampirisi, Kabashi, Nahounou. All.: Viali.

COSEANZA (3-4-2-1): Micai; Martino, Dalle Mura, Caporale (Venturi al 56′); Ricciardi (Cimino al 65′), Charlys, Florenzi (Mazzocchi al 88′), Ricci; Rizzo Pinna, Kouan (Kourfalidis al 46′); Strizzolo (Zilli al 56′). A disp.: Baldi, Vettorel, Sankoh, Fumagalli, D’Orazio, Ciervo, Belghedo. All.: Alvini.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

NOTE: spettatori 5 mila circa di cui 508 provenienti da Cosenza. Ammoniti Fontanarosa (R), Kouan (C), Florenzi (C), Caporale (C), Strizzolo (C), Meroni (R), Marras (R), Ricciardi (C), Sersanti (R), Kourfalidis (C). Angoli 2-1 al primo tempo, 3-1 al secondo tempo. Recupero 1′ al primo tempo, 7′ al secondo tempo.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato