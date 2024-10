Il Catanzaro non vuole più fermarsi, ma stasera a Pisa sarà senza Petriccione e Situm

calcio serie b

CATANZARO Dopo il Cosenza ieri sera, stasera torna in campo anche il Catanzaro per il turno infrasettimanale del campionato di serie B, valido per l’undicesima giornata. Dopo la spettacolare e meritata vittoria di tre giorni fa contro il Sudtirol, le Aquile cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalle zone basse della classifica e dare una svolta alla propria stagione. Non sarà facile considerato il valore dell’avversario di turno, quel Pisa di Pippo Inzaghi che sta correndo più di tutte le altre.

In terra toscana la squadra giallorossa non potrà contare su Petriccione e Situm, lasciati a casa a scopo precauzionale per dei piccoli problemi fisici.

Fabio Caserta ieri nel corso della conferenza stampa pre-gara ha detto che certamente, viste le assenze importanti, farà dei cambi di formazione, ma è certo che «chi scenderà in campo saprà sfruttare l’occasione». Anche perché il Catanzaro può contare su una rosa di qualità in ogni reparto. Sul Pisa, il tecnico di Melito Porto Salvo ha evidenziato che davanti al proprio pubblico dà sempre il massimo, «è una squadra costruita per vincere il campionato. Attualmente è primo in classifica ma noi siamo in crescita». Dalla sua parte il Catanzaro avrà un capitan Iemmello letteralmente rinato dopo un avvio di campionato non proprio al top. Da quando il numero nove ha ripreso a segnare con continuità, le Aquile sembrano avere una marcia in più. Spetterà soprattutto a lui, stasera, provare a scardinare la difesa nerazzurra, tra le meno battute del torneo. (redazione@corrierecal.it)

