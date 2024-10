In arrivo oltre 2 milioni di euro per la “Strada del Bosco” Crichi-Silipetto

sicurezza

CATANZARO La strada comunale Crichi-Silipetto meglio conosciuta come la “Strada del Bosco” è una importante arteria locale che collega il centro capoluogo del comune di Simeri Crichi a Catanzaro e verso la parte marina. È la via più breve, ma purtroppo anche più insicura (si contano diversi incidenti), per raggiungere il Capoluogo di Regione, percorsa quotidianamente da un elevato volume di mezzi su gomma. «Erano anni – afferma il sindaco Davide Zicchinella – che le varie amministrazioni che si sono alternate hanno tentato di reperire i fondi necessari per la sua messa in sicurezza, con esiti sempre negativi. Ad un solo anno dall’insediamento della mia amministrazione, siamo riusciti ad ottenere 2.175.000 euro per sua definitiva messa in sicurezza. La chiave di volta per ottenere questo importante finanziamento la rimodulazione del progetto e l’invio della documentazione necessaria nello scorso mese di luglio quando il dipartimento regionale dei lavori pubblici, facendo seguito ad un accordo di programma col governo nazionale, ha richiesto ai comuni che erano stati esclusi dai precedenti finanziamenti, di riproporre, riformulandole, le richieste di finanziamento corredate da cronoprogrammi e congrue proposte progettuali cantierabili. Nelle prossime settimane firmeremo la convenzione per avviare nei primi mesi del prossimo anno la realizzazione di questa importante opera di messa in sicurezza. Entro il 2026 Crichi Centro avrà una arteria sicura ed efficiente che in 10/12 minuti collegherà il centro a Catanzaro, con tutte le ricadute positive del caso, non ultima, rendere appetibile abitare a pochi minuti dalla città. Se a questo importante finanziamento sommiamo quello di 800 mila euro per la realizzazione delle aule mensa nei due plessi del comune, ottenuto nei giorni scorsi, possiamo dire che il primo anno di amministrazione si chiude col botto. In soli 12 mesi di lavoro la mia amministrazione è riuscita ad ottenere oltre 5 milioni di euro di finanziamenti. Un vero record».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato