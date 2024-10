Vertenza Abramo, Orrico: «La ministra Calderone produca una informativa urgente»

la denuncia

ROMA «Questa sera come MoVimento 5 Stelle Camera abbiamo chiesto una informativa urgente alla Ministra Calderone sulla vertenza della Abramo Customer Care. Perché il governo Meloni si è disinteressato della vertenza? Perché i lavoratori in cassa integrazione non ricevono quanto dovuto da tre mesi? Come mai il tavolo di crisi quest’anno non è quasi mai stato convocato se non il prossimo 5 novembre quando sarà troppo tardi? Ci sono 1000 lavoratori, e 1000 famiglie, principalmente calabresi, che non conoscono ancora quale sarà il loro destino a partire da domani. Una vertenza nazionale che è stata “regionalizzata” per dare sfogo alle soluzioni patinate del governatore Occhiuto. Ora, però, servono risposte serie». Lo ha detto Anna Laura Orrico, parlamentare e coordinatrice regionale del M5S, intervenendo oggi alla Camera.

