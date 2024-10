Catanzaro, torna ComunHalloween con la escape room più “pazza” dell’anno

la festa

CATANZARO Tutto pronto per la terza edizione di ComunHalloween, evento imperdibile che promette di offrire due serate di pura magia e adrenalina. Anche quest’anno il direttore artistico, Francesco Passafaro, e tutta la squadra della grande famiglia del Teatro Comunale, nel centro del centro storico, faranno vivere alla città la festa più “spaventosa” dell’anno in maniera divertente. In che modo? Trasformando propri spazi facendoli diventare “lugubri e pieni di misteri” per dare corpo ad un’avventura pazzesca da vivere insieme a tutti i tuoi amici o alla tua famiglia. Oggi e domani, quindi, il teatro diventa magicamente un palcoscenico di mistero e divertimento grazie a una nuovissima escape room. Quest’anno, il tema è il manicomio, un luogo intriso di segreti e enigmi, dove ogni angolo potrebbe rivelare indizi fondamentali per la fuga. La escape room di quest’anno è ispirata a una storia intrigante che si dipana all’interno di un manicomio. I partecipanti dovranno affrontare enigmi complessi per ottenere la libertà. Ogni ora, accoglieremo 3-4 gruppi di partecipanti, consentendo di scegliere l’orario preferito e prepararsi a un’avventura indimenticabile! La grande domanda è: si riuscirà a fuggire? Sarà necessaria astuzia e spirito di squadra per risolvere il mistero e uscire dalla stanza. Inoltre, lungo il percorso, alcuni fortunati troveranno biglietti omaggio per il cinema e il teatro. Anche i bambini possono unirsi al divertimento, purché accompagnati da un adulto. Sarà un’esperienza memorabile, ricca di emozioni e colpi di scena! Il Cinema Teatro Comunale è pronto ad offrire due serate da brivido, dal 31 ottobre al 1 novembre, dalle 18:00 alle 24:00. Per prenotare i biglietti, basta chiamare il 0961 741241 o cliccare sul link disponibile sul sito.

a Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato