Domani a San Giorgio Morgeto “In Memoria… Una voce per Giorgio”

l’appuntamento

SAN GIORGIO MORGETO La V^ edizione del concerto “In Memoria…..Una voce per Giorgio” si terrà domani alle ore 18:00 presso l’ex – Convento dei Padri Domenicani di San Giorgio Morgeto. L’evento è promosso per ricordare il giovane 27enne Giorgio Fazari, tragicamente scomparso nell’estate del 2019 a causa di un incidente stradale ed è anche rivolto – da quell’anno – alle vittime della strada. Nell’occasione, all’interno della Chiesa saranno esposti, a cura del dottor Giacomo Oliva, alcuni cimeli appartenuti al compositore, musicista e bibliotecario per circa 50nni del Conservatorio di Napoli Francesco Florimo (San Giorgio Morgeto 12 ottobre 1800 – Napoli 18 dicembre 1888). A tal proposito, tra gli altri, sarà presente all’iniziativa l’ing. Fabio Florimo, familiare dell’illustre concittadino sangiorgese. Per la parte artistica, oltre gli emergenti, ma già famosi solisti, una formazione orchestrale e corale composta da circa 80 elementi. Direttore d’orchesta il M° Alessandro Bagnato, Direttore Artistico e Regista il M° Claudio Bagnato.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato