Il carcere di Catanzaro «come un hotel»: in 77 rischiano il processo – I NOMI

inchiesta open gates

CATANZARO Sono 77 le persone che rischiano il processo al termine dell’inchiesta “Open Gates” sui presunti illeciti nella gestione del carcere di Catanzaro. Dopo la chiusura indagine della Dda del capoluogo, infatti, il gip/gup del Tribunale ha fissato la prima udienza per il prossimo 25 novembre.

Rischiano, dunque, il processo le persone coinvolte nell’operazione guidata dalla Procura distrettuale di Catanzaro che aveva fatto emergere diverse falle nel sistema di gestione del carcere, tanto da essere definito un «hotel» per i detenuti. Tra gli indagati anche l’ex direttrice Angela Paravati. Tra i reati contestati concorso esterno in associazione a delinquere, falsità ideologica e corruzione.

L’inchiesta

Tra gli indagati figurano anche l’ex direttrice della Casa circondariale Angela Paravati, di 59 anni, indagata per concorso esterno in associazione per delinquere, falso, evasione, falsità ideologica, corruzione, e Simona Poli, di 48 anni, comandante della Polizia penitenziaria a Catanzaro dal 2018 al 2022, indagata per concorso esterno in associazione per delinquere. Secondo l’accusa, sia Paravati che Poli avrebbero agevolato due gruppi criminali che si erano formati all’interno del carcere e dediti, grazie anche al sostegno di alcuni agenti della polizia penitenziaria, a spacciare droga e far circolare telefonini e sim card. (redazione@corrierecal.it)

I nomi:

Alimondi Rosario Armandi Antonio Bartolomeo Bruno Bevilacqua Giuseppe Calio’ Gessica Cara Loredana Castorina Michael Stephen Chiappetta Vincenzo Cicero Domenico Clemente Francesco Paolo Clemente Leonardo Corasaniti Maurizio D’Aquino Antonio Di Marino Fabio Di Marino Margherita Doriano Leopoldo Elia Emanuela Erra Immacolata Gaglianese Riccardo Garofalo Gino Gigliotti Giovanna Guerriero Gerardo Liberato La Valle Carmine Leo Costantino Lostumbo Fabiola Martire Pietro Orlando Rosalia Paravati Angela Parlatore Salvatore Sandro Parrotta Angelo Pino Angelo Pino Giada Poli Simona Sacco Domenico Santino Sandra Soliberto Francesco Spatara Bruno Spatara Noemi Tamigi Vincenzo Tormento Franco Tormento Pierpaolo Viapiana Francesco Aprile Giovanni Belville Davide Berlingeri Giovanni Berlingeri Nicola Bertocco Giovanni Ben M’sallem Omar Buonavita Vincenzo Bevilacqua Fabio Buremi Sebastiano Cannizzaro Francesco Catalano Domenico Catizone Luca Giuseppe Catizone Pasquale Cerminara Franco D’ambrosio Mattia D’elia Giuseppe D’Errico Natalino Di Sole Luigi De Cesare Luigi Fiumara Danilo Franco Carmine Futia Michele Genesio Giuseppe Imbrogno Massimo Lostumbo Antonio Marcello Carmine Mattarello Stefano Monorchio Paolo Antonio Pistritto Erika Salvi Salvatore Scalise Chiara Torcasio Danilo Torcasio Luca Trimarchi Vincenzo Zinno Salvatore

