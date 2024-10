Sbarco a Roccella Jonica, arrivati 59 migranti

cronaca

La motovedetta CP 321 della Guardia costiera è giunta in porto a Roccella Jonica (RC) con a bordo 59 migranti soccorsi in mare su una barca a vela. Si tratta di 39 uomini, 16 donne e 4 minori, di cui 1 non accompagnato. Le nazionalità dichiarate sono: Iran, Iraq e Afghanistan. Nel corso dello sbarco e a seguito dei controlli previsti per legge, due migranti sono stati trasferiti presso l’ospedale di Locri per accertamenti sanitari.

(foto di repertorio)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato