Serie B, una giornata anomala in cui sorride solo il Cosenza. Ma il Catanzaro è in crescita costante

calcio

È stato un turno di campionato anomalo quello che tra martedì e mercoledì scorsi, ha visto le squadre di serie B scendere in campo. Una sola vittoria su dieci partite disputate, quella del penalizzato (di 4 punti) Cosenza sul campo della Reggiana dell’ex William Viali. Per il resto tutti pareggi, compreso quello ottimo del Catanzaro contro la capolista Pisa, che danno un po’ di respiro alla compagine silana, ora non più ultima in classica. Senza il -4 i Lupi sarebbero a un solo punto dai playoff.

Ma il campionato cadetto non conosce pause e già sabato riprenderà il suo cammino con le prime gare della 12esima giornata.

Le calabresi Catanzaro e Cosenza avranno un giorno in più di riposo, giocheranno infatti domenica pomeriggio alle 15, rispettivamente contro un Frosinone inaspettatamente cenerentola del torneo (e senza più l’ex giallorosso Vivarini in panchina) e la Salernitana, altra delusione di questo avvio di stagione (12 punti totalizzati finora).

Fabio Caserta, al termine della sfida in terra toscana che ha evidenziato i progressi della sua squadra, ha presentato così la partita casalinga contro i ciociari. «Dobbiamo evitare di guardare troppo alla classifica – ha detto –. Sappiamo che ci aspetta una squadra forte, reduce da due pareggi. Io, però, mi concentro sulla mia squadra, che dovrà recuperare energie per affrontare al meglio la sfida». Più infuocate le parole del tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini. «Abbiamo bisogno dei nostri tifosi – ha spiegato – altrimenti non ce la facciamo, il meno quattro è pesantissimo. Il “San Vito” deve aiutarci. Oggi abbiamo dieci punti in classifica e abbiamo bisogno di ripetere quello che si è creato a Reggio Emilia, perché per noi la salita è altissima».

Entrambi gli allenatori sperano di recupere qualche acciaccato. In casa giallorossa Petriccione e Situm potrebbero rientrare mentre a Cosenza resta qualche dubbio sulle condizioni di Josè Mauri e Camporese, out da tempo. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato