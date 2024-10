Un super Tumminello rimonta la capolista: Crotone-Benevento finisce 2-2

serie c

CROTONE Rimonta strepitosa del Crotone nella sfida dello “Scida” contro la capolista Benevento. In vantaggio di due gol, i campani si sono fatti raggiungere nel finale di partita da un super Tumminello, autore di una splendida doppietta per il 2-2 finale. Una gara ben giocata da entrambe le squadre, che ha evidenziato i progressi della squadra guidata da mister Emilio Longo, già emersi nelle ultime settimane. La gara. Pronti via e il Benevento guidato da Auteri reclama subito per un fallo in area di rigore ai danni di Lamesta, per l’arbitro è tutto regolare. Tre minuti dopo ecco la prima azione da gol con Tumminello che costringe Nunziante a compiere una parata difficilissima, la palla arriva sui piedi di Gomez che da buona posizione manda sopra la traversa. Lentamente il Benevento prende metri e inizia a fare la partita, il Crotone attende nella propria trequarti con ordine cercando di colpire di rimessa. Lo fa al 30′ con Oviszach che calcia alto da posizione defilata. Ancora Oviszach al 36′ viene fermato da Tosca dopo una bella azione personale. Buon Crotone in questa fase ma al 42′ è il Benevento a passare in vantaggio con un gran tiro dal limite dell’area di Manconi che non lascia scampo a D’Alterio. I ragazzi di Longo provano a reagire immediatamente e nel recupero di primo tempo sfiorano il pari con Tumminello che non sfrutta uno svarione della difesa campana mandando la palla fuori a porta vuota. Il secondo tempo parte malissimo per i padroni di casa, al 47′ arriva infatti il raddoppio del Benevento grazie a un preciso pallonetto da posizione defilata di Lamesta che beffa D’Alterio. Gara in salita per gli Squali, sotto di due gol contro la capolista del torneo. I giallorossi provano allora a chiudere il match, prima con Prisco e poi con Acampora che chiama il portiere pitagorico a una non semplice respinta direttamente su calcio di punizione. Al 58′ Crotone vicino al gol con Gomez, ma una deviazione fortuita di Berra salva gli ospiti. I rossoblù adesso spingono alla ricerca della rete che riaprirebbe la gara, ma il Benevento si difende bene. Tumminello all’82’ con tiro da fuori che finisce alto. L’attaccante ci riprova due minuti dopo e stavolta va a segno di testa su cross dalla sinistra di Vitale. Ora il Crotone ci crede e proprio all’ultimo assalto, esattamente al 95′, trova il 2-2 ancora con Tumminello: calcio di punizione dal limite, la palla sbatte sulla traversa e arriva sui piedi del bomber rossoblù che insacca. Finisce qui. (f.v.)

Il tabellino

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (30’st Groppelli); Gallo (18’st Barberis), Schirò (40’st Rojas); Silva, Tumminello, Oviszach (18’st Spina), Gomez (30’st Vitale). A disp. : Sala, Martino, Rispoli, Armini, Kolaj, Stronati, Kostadinov, Cantisani, Aprea, Chiarella. All. Longo

BENEVENTO: Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco (29’st Ferrara); Lamesta (36’st Starita), Acampora (29’st Viviani), Simonetti; Manconi (39’st Lanini). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Agazzi, Borello, Perlingieri, Carfora, Capellini. All. Auteri

ARBITRO: Di Reda di Molfetta

RETI: 42’pt Manconi (B), 2’st Lamesta (B), 38’st e 50’st Tumminello (C)

NOTE: Ammoniti: Oukhadda (B), Schirò (C), Di Pasquale (C), Ferrara (B), Tumminello (C), Rojas (C)Spettatori: 3.928.