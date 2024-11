Asp di Vibo, dopo le proteste prorogati i primi contratti in scadenza

la decisione

VIBO VALENTIA Proroga dei contratti in attesa del tavolo tecnico con la Regione. È arrivata ieri, nel tardo pomeriggio, la soluzione in extremis per i 12 oss con contratto a scadenza il 31 ottobre. Emergenza tamponata, dunque, dopo le proteste dei sindacati, confluite in un sit-in svolto ieri mattina di fronte l’Asp. I rappresentanti sindacali avevano incontrato la dottoressa Elisabetta Tripodi, direttore sanitario, che si era impegnata a discutere della faccenda con i commissari. In giornata è poi stata comunicata la decisione di «prorogare i contratti di lavoro dei 12 oss» assunti con la delibera di luglio e «dei 25 somministrati già in forza presso questa Azienda sanitaria». Nella nota dell’Asp non è specificata, tuttavia, la nuova data di proroga. Un sospiro di sollievo per i primi operatori sanitari dei circa 72, tra infermieri e oss, che rischiano di essere mandati a casa dopo la nota della Regione che parlava di personale «in esubero» nel vibonese. In attesa dell’incontro con il presidente Occhiuto che dovrebbe avvenire in questi giorni. (Ma.Ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato