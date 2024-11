Alvini: «Intorno al Cosenza c’è troppa negatività»

calcio serie b

COSENZA Non vuole interrompere la sua scalata in classifica il Cosenza di Massimiliano Alvini, reduce da una salutare vittoria esterna in quel di Reggio Emilia nel turno infrasettimanale del torneo di serie B. Tre punti che hanno permesso alla squadra rossoblù di abbandonare l’ultimo posto in classifica e di guardare ai prossimi impegni con qualche preoccupazione in meno rispetto a un paio di settimane fa. Oggi l’allenatore rossoblù si è ripresentato di fronte ai cronisti per presentare la sfida di domani al “San Vito-Marulla” contro la Salernitana, un confronto tradizionalmente molto sentito dalle due piazze che, almeno guardando l’attuale classifica, si stanno giocando la permanenza in cadetteria. «Il nostro obiettivo – ha detto Alvini – è quello di trovare continuità e la continuità la trovi facendo la presentazione. Tra noi c’è fiducia, nella squadra, nello staff, nel nostro ambiente. Oltre alla fiducia serve anche coraggio nel giocare con quelle che sono le nostre caratteristiche, a prescindere dal valore dell’avversario che rispettiamo. Sulla carta la Salernitana è una squadra molto forte, ma per fortuna la carta non conta. Noi ce la giocheremo, vogliano emozionare ed emozionarci come abbiamo fatto martedì». Alvini ha ammesso di avere qualche problema di organico per via delle non ottime condizioni di alcuni elementi. «Alcuni giocatori non sono usciti bene dalla partita di martedì – ha evidenziato il tecnico – quindi la formazione domani subirà qualche modifica. Sicuramente non sarà della gara Camporese, stamani si è allenato ma ha un piccolo problema al ginocchio e ancora non riesce ad essere al top. Ma siamo sulla via del recupero e pensiamo di averlo a disposizione dalla prossima partita. Nelle prossime ore valuteremo anche le condizioni di Kourfalifis, uscito malconcio dalla partita di Reggio, in più dobbiamo capire come stanno altri due-tre giocatori affaticati». Su Florenzi: «Sta giocando nella stessa posizione da inizio del campionato, sta giocando bene ma ha ancora dei margini di miglioramento notevoli e da lui mi aspetto tanto». «Questa squadra – ha proseguito Alvini – è sempre stata forte mentalmente e lo è tutt’ora. È consapevole dell’impresa che deve compiere. Non è stato dato valore al pareggio di Cittadella per sessanta minuti in dieci uomini, così come per la sfida contro la Juve Stabia. Questo è un gruppo che non è mai andato giù di testa, si è visto ultimo immeritatamente, ha reagito, oggi ha dieci punti. Sa benissimo che bisogna lavorare per raggiungere l’obiettivo, domani sarà dura ma i ragazzi sono concentrati e sul pezzo. Sicuramente intorno a noi c’è troppa negatività, ma non me ne frega niente. Noi lavoriamo sul campo, siamo uniti, andiamo avanti per la nostra strada. Martedì quando abbiamo vinto è stato fantastico vedere i nostri tifosi nel loro settore che gioivano. È la cosa più bella che noi possiamo dare, ti ripaga di tutto. Sappiamo che i tifosi sono con noi». Alvini, in chiusura ha confidato che Martino domani partirà ancora dall’inizio. (f.v.)

