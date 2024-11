Armi, torna in libertà Angela Vono: è la moglie del presunto boss latitante Emanuele

la decisione

VIBO VALENTIA E’ ritornata in totale libertà ed ha lasciato il carcere Angela Vono, 44 anni, di Ariola di Gerocarne, tratta in arresto mercoledì sera dai carabinieri dopo il ritrovamento e la consegna da parte della stessa donna di una pistola. Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Roberta Ricotta, dopo la convalida dell’arresto non ha infatti disposto stamane alcuna misura cautelare per la Vono che è così tornata libera lasciando il carcere di Reggio Calabria. E’ difesa dall’avvocato Giuseppe Di Renzo. La Procura di Vibo aveva invece chiesto al gip la custodia cautelare in carcere. Detenzione e porto illegale di arma da fuoco l’accusa per la donna che è la moglie del latitante Gaetano Emanuele, irreperibile dal giugno scorso dopo essere sfuggito all’arresto per la l’operazione antimafia denominata Habanero. Sui luoghi dove è stata ritrovata la pistola, i carabinieri sono giunti su indicazione di Nazzareno Emanuele (figlio della Vono e del latitante), di 19 anni, che si trova ristretto in carcere per una sparatoria avvenuta a Sorianello la sera di Natale dello scorso anno ai danni di un cittadino di nazionalità argentina. (Agi)

