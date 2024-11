Catanzaro, Caserta non si fida del Frosinone: «Squadra forte ed equilibrata»

calcio serie b

CATANZARO È indubbiamente un buon momento per il Catanzaro, le ultime prestazioni in campionato hanno allontanato le critiche che hanno accompagnato la squadra giallorossa e il suo tecnico fino a poche settimane fa. Ovvio che da adesso in poi bisognerà dare continuità ai risultati per allontanarsi definitivamente dalle zone calde della classifica. Domani al “Ceravolo” Iemmello e compagni ospiteranno il Frosinone, compagine in seria difficoltà nonostante un organico di tutto rispetto per la categoria. Una squadra non più guidata dall’ex Vincenzo Vivarini. Sulla carta potrebbe essere l’occasione giusta per conquistare un successo, ma Caserta non si fida. «Il Frosinone è una squadra forte e quadrata, al dì là della classifica. Finora ha anche subito degli episodi sfavorevoli e sfortunati. Sarà una gara dura, ma noi vogliamo crescere ancora». Il tecnico giallorosso ha sottolineato come tutti, nella sua rosa, debbano sentirsi titolari, «non c’è una formazione tipo, anche chi entra a gara in corso può risultare determinante. Chi sta giocando poco o per niente, deve impegnarsi in settimana perché le occasioni arriveranno per tutti». Per l’allenatore qualche problema di formazione specie a centrocampo. Out lo squalificato Pompetti, in forte dubbio Petriccione, Situm (già assenti a Pisa) e Coulibaly. (redazione@corrierecal.it)

