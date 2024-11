Statale 280, Anas: «Ultimi interventi in via di completamento, oggi la riapertura» – VIDEO

viabilità

LAMEZIA TERME «Sono in fase di completamento gli ultimi interventi di ripristino sulla statale 280 “Dei Due Mari”, nell’area dove si è reso necessario ricostruire il corpo stradale. Nelle fasi di preliminari delle attività di cantiere, sono stati rimossi considerevoli depositi di acqua formatisi durante le intense precipitazioni atmosferiche. La riapertura è prevista nella giornata di oggi». Lo riferisce l’Anas: la Statale 280 era stata temporaneamente chiusa dopo l’ondata di maltempo di una decina di giorni fa che aveva aperto una voragine nel manto stradale. In una nota diffusa in mattinata dal Mit, anche il ministro per le Infrastrutture Salvini ha espresso «grande soddisfazione» per la conclusione dei lavori preparatori alla riapertura.

