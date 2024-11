Superbonus, Orsomarso: «un omaggio a truffatori, criminali e mafiosi»

l’affondo

ROMA «Il Superbonus 110%, misura immaginata e attuata da Conte e dal Pd, si è rivelato un omaggio a truffatori, criminali e mafiosi. E’ stato utilizzato da una minima parte dei proprietari di casa e ha gravato sulle casse dello Stato per centinaia di miliardi. Una vergogna. E’ di oggi la notizia che due società di Latina sono state poste sotto sequestro dalla Direzione distrettuale antimafia, perché compivano truffe sul Superbonus. Un pasticcio di cui il governo Conte risponderà di fronte alla storia di questa nazione». Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Fausto Orsomarso, capogruppo in Commissione Finanze a Palazzo Madama.