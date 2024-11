Al “Marulla” un gol per tempo: il Cosenza pareggia 1-1 con la Salernitana

serie b

COSENZA Un gol per tempo e risultato di parità in Calabria. Al “Marulla”, il Cosenza prova a scappare ma la Salernitana lo raggiunge nel secondo tempo. La formazione di Alvini è più intraprendente nella prima parte. Dopo un gol annullato a Strizzolo per posizione di fuorigioco, i silani spezzano l’equilibrio con una saetta di Florenzi sotto l’incrocio dei pali, al 37′. I calabresi non riescono a raddoppiare e i granata ne approfittano per pareggiare nella ripresa. Wlodarczyk viene atterrato in area da Martino. Verde, dal dischetto, al 64′ ristabilisce la parità. Poi il risultato non cambia più, termina 1-1.

Il tabellino

COSENZA (3-4-2-1) Micai 6; Martino 5.5, Dalle Mura 7, Caporale 6.5; Ricciardi 6.5 (33′ st Sankoh 5.5), Charlys 6 (42′ st Rizzo Pinna sv), Kouan 6.5, Ricci 6.5 (1′ st D’Orazio 6); Florenzi 7, Fumagalli 5 (28′ st Ciervo 6); Strizzolo 6.5 (1′ st Mazzocchi 5.5). In panchina: Vettorel, Cimino, Zilli, Venturi, Mauri, Hristov, Begheldo. Allenatore: Alvini 6.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe 6; Stojanovic 6 (34′ st Ruggeri 6), Bronn 6.5, Ferrari 6, Jaroszynski 5.5 (13′ st Njoh 6); Soriano 6, Amatucci 6 (28′ st Maggiore 6), Hrustic 6; Verde 6.5 (34′ st Kallon 6), Wlodarczyk 6.5, Dalmonte 5 (13′ st Braaf 6). In panchina: Corriere, Salvati, Gentile, Velthuis, Simy, Torregrossa, Ghiglione. Allenatore: Martusciello 6.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.5. RETI: 37′ pt Florenzi, 19′ st Verde (rig). NOTE: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Ricci, Stojanovic, Martino, Kouan, Wlodarczyk, Braaf. Angoli: 3-3. Recupero: 1′; 4′.

