La lettera degli studenti in difesa dell’Università Magna Graecia: «Un’eccellenza nel panorama accademico italiano»

l’intervento

CATANZARO «In qualità di rappresentanti degli studenti dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, vogliamo esprimere il nostro profondo senso di orgoglio e appartenenza a un’istituzione che sentiamo davvero nostra e che, grazie all’impegno collettivo, rappresenta un’eccellenza nel panorama accademico italiano». Gli studenti dell’Università Magna Graecia intervengono nel dibattito sull’ateneo catanzarese tramite una lettera a firma dei rappresentanti e prendendo apertamente le difese del corpo docenti e della dirigenza accademica. «La nostra università è una realtà di cui andiamo fieri, costruita sui sacrifici non solo di chi vi studia, ma anche delle famiglie che supportano il nostro percorso educativo. A tal proposito, riteniamo dannose le critiche generalizzate rivolte al nostro corpo docente e alla struttura accademica. Colpire indiscriminatamente chi ogni giorno si dedica alla formazione delle future generazioni e allo sviluppo della ricerca, equivale a danneggiare i 10.000 studenti che formano la nostra comunità».

«Basta critiche dannose»

«Criticare senza costrutto l’istituzione non solo demotiva chi vi opera con dedizione, ma ferisce anche tutti noi che in essa investiamo il nostro futuro e le nostre aspirazioni. L’Università Magna Græcia di Catanzaro è nota per il livello d’eccellenza del suo corpo docente, riconosciuto anche in ambito internazionale, e per l’applicazione di tecniche all’avanguardia nel settore della sanità e della ricerca scientifica. Le competenze avanzate e l’innovazione che i nostri ricercatori e docenti portano avanti sono motivo di prestigio, un valore che merita rispetto e sostegno. Far parte della Magna Græcia significa appartenere a un sistema di eccellenza che contribuisce in modo significativo alla crescita culturale e professionale del territorio e della società. Rivolgiamo quindi un appello chiaro a tutti: sostenete l’Università Magna Græcia di Catanzaro, e unitevi a noi con spirito propositivo per collaborare con la governance dell’ateneo nel rafforzare questa istituzione che è, prima di tutto, un bene comune. Possiamo e dobbiamo salvaguardare e valorizzare il nostro percorso di formazione, che rappresenta un patrimonio prezioso per noi, per le nostre famiglie e per tutta la collettività. Uniamoci per il futuro dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, un patrimonio di tutti noi studenti».

