Si perdono sul Pollino, due escursionisti soccorsi dai Vigili del fuoco – VIDEO

l’intervento

COSENZA Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, è intervenuta questo pomeriggio alle ore 15.00 circa per soccorrere 2 escursionisti nei pressi di Colle dell’Impiso. I due malcapitati non riuscendo più ad orientarsi hanno allertato il numero unico 112 e dopo essere stati geolocalizzati sono stati recuperati con l’elicottero dei vigili del fuoco del Reparto Volo di Salerno. Atterrati a Piano Gaudolino i due escursionisti, in buono stato di salute, sono stati riaccompagnati alla loro autovettura.

