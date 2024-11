Futsal Us Acli-iMARCOs, si fa largo l’anti-Armazem. Tris di squadre in vetta

futsal

COSENZA E se la Real Cannuzze fosse l'anti-Armazem? Classifica: San Giorgio Futsal, Polisportiva Casali del Manco e Conflenti 6; Castiglion Cosentino Futsal, Sporting Casali del Manco, Lattarico C5, Accademia C5, Mongrassano 3; Esaro United Next Gen e Nuova Celico 1; Capitano Futsal ed Fc Cuturaraduatoria a punteggio pieno (tre vittorie su tre), ma non è l'unica squadra che ha vinto tutte le gare giocate. Anche Real Cannuzze (due su due, ha rispettato un turno di riposo) viaggia allo stesso ritmo e vuole tenere testa agli invincibili.

Per quanto riguarda la terza giornata, solito show di Armazem, che ha vinto 6-1 contro Esaro United (3 Galiano, Cortese, Nardi, Costabile; Lecce). Real Cannuzze, invece, ha vinto per 7-2 in trasferta contro Oratorio San Nicola (4 Brecchi, 2 Viola, Tosto; Orrico, Forte). Prezioso successo esterno anche di San Luca per 3-1 sul campo della Calabria Young (2 Nicoletti, Pulice; Cirianni). Restando in tema di… corsari, lo Spezzano ha battuto 6-2 a domicilio Giovanile Bianchi (2 Pietro Paolo Marasco, Scarcella, Bovienzo, 2 autogol; Antonello Marasco, Taverna). Ma la partita più bella della giornata è stata senza dubbio Soccer San Pietro-Don Marano, vinta dai padroni di casa per 6-5 (2 Sicilia, Leonetti, Gervasi, Zicarelli, Caputo; 2 Minervini, 2 Massimilla, Tedesco). Classifica: Armazem 9; Real Cannuzze, Soccer San Pietro e Spezzano C5 6; Giovanile Bianchi, Don Marano, Roglianese, Esaro United, San Luca e Calabria Young 3; Oratorio San Nicola 0.

In Championship sono tre le prime della classe. San Giorgio ha guadagnato la testa della classifica battendo 4-0 in trasferta lo Sporting Casali del Manco (2 Bruno, Perri, Gallo). L’altra casalina – la Polisportiva Casali del Manco – invece, ha superato Lattarico in trasferta 4-7 (3 Trotta, De Luca; 4 Reda, Rota, Fiorita, Rizzuti). Chiude il tris di capolista Conflenti, abile a vincere il braccio di ferro contro Castiglione Cosentino Futsal per 5-4 (2 Vescio, 2 Gagliardi, Mastroianni; 2 Puia, Silani, Principe). Importante successo fuori casa per l’Accademia C5 che ottiene la prima vittoria stagionale, per 1-2, contro Futsal Capitano (Bracuti, Attanasio, Grande). Mongrassano sfrutta il fattore casalingo vincendo per 4-3 contro Cutura (3 Bosco, un autogol; 2 Muto, Cannataro). Unico pareggio di giornata dell’intera Futsal League quello tra Esaro United e Nuova Celico, gara che si è conclusa 2-2 (2 Cimino; Falcone, Caputo). Classifica: San Giorgio Futsal, Polisportiva Casali del Manco e Conflenti 6; Castiglion Cosentino Futsal, Sporting Casali del Manco, Lattarico C5, Accademia C5, Mongrassano 3; Esaro United Next Gen e Nuova Celico 1; Capitano Futsal ed Fc Cutura 0.