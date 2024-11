Il prodigio cosentino del motor sport Quintieri conquista il secondo posto nazionale KZ2 – Coppa dei Campioni

il talento

BATTIPAGLIA Ieri, sul prestigioso Circuito del Sele di Battipaglia, il giovane talento cosentino del karting Ermanno Quintieri ha dimostrato il suo straordinario talento conquistando un secondo posto nella Coppa dei Campioni di go-kart, categoria KZ2, organizzata da ACI Sport.

Il pilota ha iniziato la giornata con una prestazione straordinaria in Gara 1, ha dominato la pista tagliando il traguardo per primo e assicurandosi la vittoria. La sua abilità nel gestire il kart e la sua strategia di gara hanno impressionato non solo i suoi avversari, ma anche il pubblico presente. La vera prova di forza di Quintieri è arrivata in Gara 2. Costretto a partire dall’ultima posizione a causa di un problema al motore, Ermanno – nonostante le avversità – è riuscito a recuperare posizioni, dimostrando grande abilità e coraggio, chiudendo la gara in una posizione che, insieme alla vittoria in Gara 1, gli ha garantito un meritatissimo secondo posto nella classifica complessiva.

«Sono molto felice per la vittoria in Gara 1, ma ovviamente dispiaciuto per quanto accaduto in Gara 2», ha dichiarato il pilota. «Partire ultimo con un motore al 50% è stata una sfida enorme, ma ho dato il massimo e ho cercato di gestire al meglio le difficoltà. Questo secondo posto è un incentivo a continuare a lavorare sodo e a migliorare. Ringrazio il mio team, che ha fatto un lavoro straordinario, e tutti i miei sponsor e sostenitori».

Ermanno Quintieri continua a emergere come uno dei giovani piloti più promettenti del panorama nazionale del karting. Con la sua determinazione e passione per le corse, il futuro sembra luminoso per questo giovane talento.