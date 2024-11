La ministeriale del G7 “Sviluppo Urbano Sostenibile” presiedute da Wanda Ferro

l’iniziativa

Si svolgono oggi a Roma, a Palazzo Altemps, sotto la Presidenza italiana, i lavori del G7 per lo “Sviluppo urbano sostenibile”. Le prime due sessioni, presiedute dal Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, sono dedicate rispettivamente ai temi delle “Transizioni globali e sfide comuni per lo sviluppo urbano sostenibile” e dei “Principi per le politiche di sviluppo urbano sostenibile”. La terza sessione, dedicata a “Impegno e azioni congiunte per lo sviluppo urbano sostenibile”, sarà presieduta dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che concluderà i lavori.