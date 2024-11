Scontro auto-moto, incidente mortale a Corigliano Rossano – VIDEO

la tragedia

CORIGLIANO ROSSANO Un drammatico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale 106 all’altezza di contrada Torricella, nel tratto urbano di Corigliano-Rossano. Un impatto violentissimo tra un’auto e una moto che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un’altra. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’accaduto, sul quale procedono gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso, ma a seguito dell’impatto la moto ha preso fuoco. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza i luoghi. Con loro anche i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasferito in ospedale l’altra persona ferita.