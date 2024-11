Trasporto pubblico, venerdì 8 novembre sciopero nazionale. Amaco: servizio garantito in due sole fasce orarie

la vertenza

COSENZA L’azienda per la mobilità nell’area cosentina “Amaco”, in una nota firmata dal direttore ing. Francesco La Valle, informa l’utenza che per venerdì 8 novembre 2024 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore dalle segreterie nazionali dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl). Pertanto potrebbero verificarsi dei disagi per effetto della soppressione di corse del servizio urbano in proporzione all’entità di adesione del personale di guida allo sciopero ad oggi non quantificabile. Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: mattina 5.00 / 8.00 e sera 18.00 / 21.00. Amaco precisa, infine, che le corse in partenza prima dell’entrata in vigore dello sciopero raggiungeranno regolarmente i capilinea di destinazione.