Una stella Michelin per Luca Abbruzzino anche nel suo nuovo ristorante “Oltre” di Lamezia

alta cucina

MODENA Pioggia di stelle assegnate dalla Guida Michelin, edizione numero 70, presentata oggi a Modena. Sul palco del teatro comunale Pavarotti Freni l’edizione 2025 della “rossa” premia con una stella Michelin il ristorante: Abbruzzino Oltre a Lamezia Terme (Catanzaro) con lo chef under 35 Luca Abbruzzino. Accanto al nuovo ristorante monostella di Lamezia Terme (un “bis” dopo i successi con il padre Antonio a Catanzaro), altri 7 ingressi anche in Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino.

La recensione

«È la nuova intrapresa del giovane chef Luca Abbruzzino – si legge sul sito della prestigiosa guida – che si è insediato al primo piano di un palazzo storico del centro città, recentemente divenuto un piccolo resort con sei camere esclusive. Per l’aperitivo ci si accomoda nell’elegante salottino; si passa poi in una delle due sale per un totale di cinque tavoli – tutti di forma ellissoidale – per assaggiare il suo menù a sorpresa, tante piccole portate legate da un filo rosso di fantasia, competenza, passione, amore anche per la propria terra. Noi abbiamo apprezzato soprattutto la pescatrice dry aged al sesamo nero (una sua preparazione già “classica”) cipollotto, uvetta e colatura d’alici, lo spaghetto al sugo di triglia, arancia, curcuma e nduja e il piccione con pesca, pomodoro e orzo. Previsto anche un wine-pairing: ci si può affidare – comunque – alla competenza e alla passione del maître-sommelier per scegliere una bottiglia o anche un solo bicchiere». Il tutto nel cuore della popolosa città della Piana già “stellata” grazie a Luigi Lepore, in una location dal nome beneaugurante e a tratti premonitore: Palazzo Greco Stella, un museo convertito in tempio dell’alta cucina calabrese.