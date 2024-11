Catanzaro, al centro dell’attenzione al Comune la gestione degli impianti pubblicitari

sotto i riflettori

CATANZARO Al Comune di Catanzaro riflettori accesi sulla gestione deli impianti pubblicitari, settore da sempre “borderline”. Il tema, del quale il Corriere della Calabria si è occupato più volte, è al centro dell’attenzione di alcune commissioni di Palazzo De Nobili, in particolare le commissioni Vigilanza e controllo, e Patrimonio e Urbanistica – che si preparano ad avviare una serie di audizioni, a partire dal comandante della Polizia municipale, che illustrerà l’attività di verifica e repressione svolta negli ultimi mesi, durante i quali sono state elevate diverse multe verso quelle società non in regola con canoni e autorizzazioni per l’utilizzo dei cartelloni 6×3 (all’inizio dell’anno si aggiravano intorno ai 40mila euro, con circa due terzi degli impianti risultati fuori norma). Le audizioni serviranno per la predisposizione di un nuovo bando da parte dell’amministrazione comunale di Catanzaro, bando che dovrebbe agevolare anche un consistente recupero di fondi (si parla di circa 2,5 milioni).

