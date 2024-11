Consiglio regionale il 20 novembre: “piatti forti” la Omnibus e l’Agenzia per l’energia

l’agenda politca

REGGIO CALABRIA Il prossimo Consiglio regionale si terrà il 20 novembre: secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Campanella, a deciderlo è stata la Conferenza dei capigruppo convocata oggi dal presidente Filippo Mancuso. Dovrebbero essere otto i punti all’ordine del giorno: tra questi spiccano l’ultima “Omnibus” presentata dalla maggioranza di centrodestra e anche la proposta di legge che istituisce l’Agenzia regionale per l’Energia. Entrambi i provvedimenti saranno licenziati dalla seconda Commissione Bilancio in programma venerdì. La “Omnibus”, l’ennesima di questo scorcio di legislatura regionale, contiene al solito nome su argomenti di vario genere: tra queste, una norma in tema di sostegno alle Asp sciolte per infiltrazioni mafiose, una norma che assegna all’Aterp la competenza in tema di housing sociale, una norma per il trasferimento del personale Corap alla Sorical, una norma per favorire il reclutamento di personale da parte di Azienda Zero. Quanto all’Agenzia per l’Energia, la proposta di legge, ispirata dai consiglieri regionali di Azione, era rimasta in stand by per settimane per la mancanza di copertura finanziaria, garantita invece adesso con l’assestamento di bilancio. In aula il 20 novembre prevedibilmente anche altri provvedimenti che saranno approvati dalla seconda Commissione venerdì, come una legge abbinata sulle cooperative di comunità, una legge sul riconoscimento come patrimonio regionale della castanicoltura di Fagnano, Sant’Agata Esaro e San Donato Ninea. Da vedere se “last minute” in aula possano approdare, il 20 novembre, anche altre proposte di legge. (a. c.)

