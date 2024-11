Limite al numero di assessori esterni in Giunta, via libera in commissione Riforme

Consiglio regionale

REGGIO CALABRIA La quinta commissione Riforme del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di riforma dello Statuto, presentata dal centrodestra, che introduce un tetto al numero degli assessori esterni in Giunta (massimo il 30 per cento, Massimo due in una Giunta a otto). Il Pd con Franco Iacucci si è detto contrario, «non tanto nel merito quanto nel metodo» adottato dalla maggioranza, perché sarebbe stato preferibile «un confronto più organico e approfondito» sul tema complessivo della riformere regionali. Si è astenuto invece Ferdinando Laghi di DeMa, sollevando obiezioni sul testo che a suo dire «ridurrebbe la possibilità di nominare in Giunta professionalità tecniche di valore» e comporta «in risparmio delle spese del tutto irrisorio». A difendere il provvedimento per la maggioranza il presidente della commissione Riforme Giuseppe Mariani (Lega) e Antonello Talerico (Forza Italia) per i quale la modifica dello Statuto valorizza la volontà popolare e riduce drasticamente i costi della politica. (a.cant.)

