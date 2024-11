Reggiana-Catanzaro sarà anche la sfida tra Viali e Caserta, un duello di panchine e rivalità

calcio serie b

La partita in programma domenica 10 novembre al “Mapei Stadium” tra Reggiana e Catanzaro non sarà solo una semplice sfida tra due formazioni che cercano di allontanarsi dalle zone calde della classifica, ma anche un interessante confronto tra due allenatori, Fabio Caserta e William Viali, con un passato comune. Entrambi i tecnici, infatti, sono protagonisti di un curioso gioco di panchine che ha coinvolto Cosenza, realtà in cui le loro strade si sono incrociate nella scorsa stagione.

L’ultima volta che i due si sono affrontati risale a un Cosenza-Ascoli del 19 agosto 2023, quando l’allora allenatore rossoblù Caserta e i suoi ragazzi sconfissero con un netto 3-0 la compagine marchigiana guidata da Viali, che pochi mesi prima, dopo aver salvato nella finale playout i silani contro il Brescia, aveva rifiutato l’offerta di rinnovo del patron Eugenio Guarascio per accordarsi poi con i bianconeri. Successivamente, esattamente nel marzo del 2024, lo stesso Caserta era stato esonerato dal Cosenza che al suo posto aveva richiamato proprio Viali, nel frattempo esonerato dall’Ascoli. Un addio mai del tutto digerito dall’allenatore di Melito Porto Salvo.

Nel corso di quella stagione, Caserta aveva condotto il Cosenza con il suo 4-2-3-1, portando la squadra alle porte della zona playoff, ma una serie di risultati negativi lo aveva messo sotto pressione, fino alla decisione da parte del club cosentino di esonerarlo. Viali, al contrario, ha saputo riorganizzare il gruppo con una spinta nuova, concludendo la stagione con una salvezza agguantata nelle ultime giornate.

Ma gli incroci tra Caserta e Viali non si limita al campo: c’è anche una curiosità che ha riguardato la scelta del tecnico sulla panchina della Reggiana, con Caserta inizialmente dato per favorito dal direttore sportivo granata Pizzimenti, prima di essere scavalcato proprio dal suo collega Viali. Oggi, a distanza di tempo, i due allenatori si ritrovano di nuovo su panchine rivali, chi la spunterà? (f.v.)

