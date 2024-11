Ruotolo: «Sinergia con Irto per costruire l’alternativa. La Calabria è una priorità»

l’annuncio

COSENZA «Dopo aver partecipato alla splendida Festa dell’Unità Regionale a Taverna (Catanzaro) a settembre, tornerò in Calabria il 9 e 10 novembre per l’evento promosso da noi, come Gruppo dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento Europeo, dal titolo “Costruire l’alternativa – dall’Europa alla Calabria,” che si terrà nella cornice del centro storico di Cosenza, a Villa Rendano. La nostra iniziativa si inserisce in piena sinergia con il percorso di rinnovamento avviato dal giovane senatore Nicola Irto, Segretario Regionale del Partito Democratico, che sarà uno dei protagonisti dell’evento. È fondamentale proseguire sulla strada tracciata, e le recenti vittorie della scorsa primavera a Vibo Valentia con Enzo Romeo e a Corigliano Rossano con Flavio Stasi rappresentano un segnale di speranza per il futuro». E’ quanto annuncia l’Europarlamentare Sandro Ruotolo. «Questa due giorni – continua – si pone anche in continuità con l’impegno e la significativa presenza di Elly Schlein, che alcune settimane fa ha partecipato agli Stati Generali della Montagna e delle Aree Interne a Mormanno, in provincia di Cosenza. La nostra priorità è costruire un’alternativa alla destra che governa in Regione, lavorando per creare uno spazio aperto alle forze progressiste, ma soprattutto alla società civile. Il riscatto della Calabria è un’urgenza per il centrosinistra e per tutto il Paese. Il mio impegno quotidiano al Parlamento europeo è rivolto alla Calabria e a tutto il Sud, nella consapevolezza che dobbiamo batterci contro le disuguaglianze territoriali e l’autonomia differenziata, lottare per una sanità davvero pubblica, sconfiggere la ‘ndrangheta e il caporalato, e tutelare l’ambiente», conclude Ruotolo.