In fiamme un’auto a Le Castella, decisivo (per evitare il peggio) l’intervento dei vigili del fuoco

il fatto

LE CASTELLA Questa notte intorno alla mezzanotte una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di S. Anna è intervenuta per l’incendio di un’automobile a Le Castella, nel Crotonese. All’arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno trovato una vettura Fiat 600 già in gran parte interessata dalle fiamme, il loro intervento è valso allo spegnimento dell’incendio e ha evitato il propagarsi dello stesso alle numerose auto parcheggiate nelle vicinanze, spostate repentinamente, ed alle adiacenti finestre e balconi di alcune abitazioni. Non si registrano feriti. Dopo lo spegnimento i vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza la zona.







Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato