Mazzuca: «Pronti a costruire un’alternativa alla destra»

il commento

COSENZA «Sabato e domenica prossimi avremo il piacere di ospitare nella nostra città un’iniziativa di grande spessore organizzata dal gruppo dei socialisti e democratici del Parlamento Europeo e dall’eurodeputato Sandro Ruotolo. Saranno presenti i massimi esponenti della segreteria nazionale del PD, oltre al nostro segretario regionale Nicola Irto e al capogruppo in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua, e ai rappresentanti delle forze sindacali e dei partiti del centrosinistra tra cui il capodelegazione al Parlamento Europeo del Movimento Cinque Stelle Pasquale Tridico». E’ quanto dichiara, in una nota, Giuseppe Mazzuca, Presidente del Consiglio Comunale di Cosenza.

«Avrò il piacere nel pomeriggio di sabato, nello splendido salone di Villa Rendano, di aprire la due giorni, a conferma del lavoro fatto, insieme alla Federazione Provinciale del PD di Cosenza, in questi ultimi mesi, per costruire un’alternativa alla destra che governa in Regione, facendo uno sforzo per creare uno spazio aperto alle forze progressiste, ma soprattutto alla società civile. L’attenzione del PD per la Calabria, come ribadito dalla segretaria nazionale Elly Schlein durante gli Stati Generali delle Aree interne svolta a Mormanno, è massima perché dalla nostra regione parte il riscatto dell’intero Mezzogiorno, e spetterà solo a noi calabresi compiere le scelte in vista delle prossime elezioni regionali che dovranno vederci protagonisti di una nuova stagione di progresso dopo i fallimenti della destra e del governatore Occhiuto soprattutto sul terreno dell’occupazione e della sanità», aggiunge.

«Il convegno di Cosenza sarà un’altra importante occasione per tracciare la strada sul solco del nuovo corso del Partito Democratico di cui io mi sento parte attiva e che condivido pienamente. Insieme scriveremo una bella pagina di progresso e di rinnovamento», conclude Giuseppe Mazzuca.