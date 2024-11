Sapia frainteso e bloccato nel suo intervento alla Camera: «Ho detto “melma” presidente» – VIDEO

l’episodio

COSENZA Un’incomprensione ai limite del surreale che ha provocato la breve interruzione del suo intervento alla Camera dei deputati. Protagonista della vicenda è stato il deputato coriglianese Francesco Sapia del Movimento 5 Stelle. Nel corso del suo intervento sui mali della sanità calabrese, Sapia è stato interrotto dalla vice presidente della Camera Anna Ascani (del Pd) nel momento in cui ha pronunciato la parola «melma». «Sottosegretario mi creda – ha detto Sapia – è tutta una melma, un gioco delle parti tra vecchi politici del Pd e i loro direttori d’orchestra». Lo scampanellio della vice presidente della Camera ha bloccato immediatamente Sapia: «Collega per cortesia – ha affermato Ascani – non utilizzi parole sconvenienti, è suo dovere rispettare il ruolo costituzionale del parlamento e le regole della correttezza parlamentare». Immediata la replica di Sapia: «Melma presidente, ho detto melma». «Bene – ha risposto Ascani – la presidenza non aveva capito, la ringrazio per la precisazione». (f.v.)

