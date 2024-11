Simeri Crichi, il sindaco Zicchinella in Africa per una missione umanitaria

il racconto

E’ uno dei paesi più poveri al mondo, 184esimo su 191 rispetto all’indice di sviluppo umano e quasi metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Il Burkina Faso, letteralmente «terra delle persone integre» è uno dei contesti territoriali più difficili dell’Africa Occidentale, stretto nel paradosso di una crescita economica conseguente all’esportazione di oro e cotone ed una povertà aggravata dagli effetti dei cambiamenti climatici, dal degrado delle risorse ambientali, dall’insicurezza derivante dagli attacchi ai villaggi e dalle stragi di civili ad opera di gruppi armati jihadisti. Proprio in questi giorni in Burkina Faso si materializza una delle missioni umanitarie che cercano, nel loro piccolo, di dare sollievo e concretizzare segni di speranza.







Un sindaco calabrese in prima linea

Protagonista un sindaco calabrese, il primo cittadino di Simeri Crichi Davide Zicchinella, che assieme ad un gruppo di 20 persone è tornato per la terza volta nel piccolo paese africano «la partenza per me – racconta Zicchinella – è il giorno più importante dell’anno. Domani compio gli anni e lo faccio qui in una terra che ha bisogno di aiuto, vicinanza, umana solidarietà. Questa esperienza – aggiunge il primo cittadino – è duratura perchè entra nel profondo dell’anima, quando si è qui mancano ovviamente gli affetti più cari, gli amici, i miei piccoli pazienti in Calabria ed il mio ruolo di Sindaco a Simeri Crichi. Ma proprio guardando ancora con gli occhi di padre, di amico, di pediatra e di amministratore locale sono certo che rivivrò una esperienza come sempre indimenticabile e unica».

I ringraziamenti alla comunità di Simeri Crichi

«Ringrazio – dice ancora Zicchinella – la comunità Evangelica “Ministero Fonte di Grazia”, con sedi in Calabria e Svizzera , che ha voluto che, ancora una volta, fossi io a coordinare la parte sanitaria della Missione. Ringrazio la mia famiglia, le colleghe ed i colleghi pediatri di Taverna, Sersale e Cropani che in questi giorni di mia assenza seguiranno i miei pazienti con problemi più urgenti e naturalmente la mia vicesindaca e tutti i membri della mia amministrazione che mi sostituiranno in Comune. E’ grazie alla loro collaborazione, alla comprensione ed alla pazienza che mi sarà possibile, ancora una volta, tentare di regalare, a tantissimi bambini, un sorriso e provare a dare anche a loro una importante opportunità di salute. Infine – conclude Zicchinella – il mio grazie va anche a chi ha scelto di sostenerci, come la comunità di Simeri Crichi, con una raccolta di donazioni che è andata ben oltre le aspettative e che permetterà per il nono anno, il terzo per me, di sostenere una importante Missione che ha il suo cuore operativo in Calabria ed in Svizzera».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato