Catanzaro, il sindaco Fiorita riceve l’ambasciatore Usa in Italia Markell

sinergie

CATANZARO Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha accolto, a Palazzo de Nobili, l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Jack Markell, in occasione della visita istituzionale programmata nella Città Capoluogo di Regione. E’ stata la prima volta in Calabria per l’Ambasciatore USA – affiancato per l’occasione dalla Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Tracy Roberts–Pounds – che nel corso del breve confronto con Fiorita ha manifestato la curiosità che la comunità statunitense, specialmente quella degli studenti universitari, sta riservando nei confronti del Sud Italia, soffermandosi sulle possibili prospettive per lo sviluppo di nuovi legami con i territori. In particolare, i punti al centro della discussione, riportati dall’Ambasciatore Markell, sono stati quelli legati alle politiche per l’attrazione di nuovi investimenti verso la Calabria, con attenzione verso l’assunzione di giovani professionisti e misure di prevenzione contro la criminalità organizzata. Il sindaco Fiorita, ringraziando l’Ambasciatore e la Console per l’attenzione dimostrata, ha sottolineato la volontà di “mettere in campo, insieme all’Università, una progettualità mirata ad assecondare un processo di internazionalizzazione utile a favorire l’ingresso di più studenti e turisti americani nella nostra città. C’è già, in cantiere, l’idea di riconvertire un immobile di proprietà comunale ad uso residenziale per studenti stranieri. E’ fondamentale lavorare insieme – ha concluso il sindaco – per cambiare la narrazione e la percezione che ancora si ha del territorio fuori dalla Calabria, facendo leva sui punti di forza di città, come Catanzaro, che sono sicure e accoglienti”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato