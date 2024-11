Montuoro: importante l’investimento dell’Asp Catanzaro sull’autismo

l’intervento

CATANZARO “Il fenomeno dei disturbi dello spettro autistico negli ultimi anni ha subito una preoccupante crescita anche in Calabria, specialmente con riferimento alla fascia dei più giovani, con tante famiglie che necessitano un sostegno più forte in termini di cura e assistenza quotidiane. In questa direzione, non si può non cogliere positivamente l’investimento promosso dall’Asp di Catanzaro, grazie alla sensibilità del commissario straordinario Antonio Battistini, con l’indizione di un avviso di manifestazione di interesse, riservata ad enti del Terzo Settore, per la realizzazione di interventi rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico”. Lo sostiene in una nota stampa il consigliere regionale Antonio Montuoro (FdI). “Con lo stanziamento di un congruo finanziamento a valere sul bilancio aziendale, per l’ammontare di 750mila euro annuali – sottolinea Montuoro – l’Azienda sanitaria ha inteso avviare una programmazione mirata al reclutamento di figure professionali altamente specializzate che possano prendersi cura da vicino dei giovani con autismo, integrando così l’offerta di servizi in questo particolare ambito. E’ un’iniziativa che ha un valore strategico non indifferente, perché intercetta i bisogni reali delle famiglie e le esigenze espresse dagli stessi operatori impegnati sul campo, come ho avuto modo di riscontrare da diverse segnalazioni ricevute e poste all’attenzione del Commissario nei giorni addietro. Un ambito di patologie purtroppo in aumento, tanto da registrare criticità su tutto il territorio nazionale. Per affrontare le molteplici problematiche legate ai disturbi del neuro sviluppo, è indispensabile non solo garantire la continuità di trattamenti complessi e specifici, ma anche riuscire ad individuare precocemente le patologie”. “Ben vengano, quindi – conclude – operazioni come quelle promosse dall’Asp di Catanzaro che sposano la visione di un servizio territoriale in grado di recepire le richieste degli utenti e di proiettare la nostra sanità verso una dimensione di prossimità grazie al supporto prezioso del Terzo settore”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato