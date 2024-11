Calabrese al Forum internazionale del turismo: «Settore fondamentale per la crescita»

il commento

ROMA «Il turismo è un’importante e fondamentale opportunità di crescita per la Calabria che suscita sempre più interesse tra visitatori e viaggiatori e rappresenta una nuova e interessante meta da conoscere, scoprire e vivere». Lo ha detto l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, intervenendo a Firenze alla seconda edizione del “Forum Internazionale del Turismo”, organizzato dal ministro Daniela Santanchè e al quale hanno partecipato anche la dirigente generale del dipartimento regionale al Turismo, Maria Antonella Cauteruccio, e la dirigente di settore, Gina Aquino.

Calabrese ha partecipato al panel, condotto dal giornalista Nicola Porro, dove si è discusso della condivisione di nuove modalità di valorizzazione dei patrimoni paesaggistici, artistici e culturali di località territoriali meno note, che possono affermarsi grazie al valore e alla qualità della propria offerta come mete alternative alle destinazioni tradizionali. L’esponente della Giunta Occhiuto si è soffermato su argomenti specifici riguardanti il miglioramento della qualità delle strutture alberghiere ed extralberghiere per un’accoglienza di qualità; la formazione del personale “con l’obiettivo – ha detto – di creare occupazione in Calabria e bloccare l’emorragia di persone che emigrano per mancanza di lavoro”; il turismo esperenziale; le nuove modalità di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale di località territoriali meno note e frequentate “che possono affermarsi grazie al valore e alla qualità della propria offerta come mete alternative alle destinazioni tradizionali; l’investimento sulle infrastrutture aeroportuali «come l’accordo con Ryanair che sta portando importanti risultati con flussi turistici che stanno arrivando in Calabria da tutto il mondo».

«Il forum di Firenze – ha spiegato l’assessore al Turismo – è stata anche l’occasione per confrontarci sulle potenzialità del comparto turistico per la crescita dell’Italia e della nostra regione. Una concreta opportunità per mettere al centro il turismo nelle diverse ramificazioni. i diversi panel hanno ricalcato tutti i punti relativi al patto per il turismo che il ministro santanchè intende firmare alla fine delle due giornate e che rappresentano una vera svolta per il settore. Il forum infatti è la preparazione al G7 turismo che si terrà la prossima settimana a Firenze. Ogni tavola rotonda ha visto sviluppati i singoli temi prevedendo i rappresentanti delle Regioni in qualità di attuatori delle politiche turistiche, rappresentanti istituzionali, associazioni nazionali di categoria, rappresentanti di buone pratiche. E soprattutto è stata l’occasione per valorizzare le azioni messe in campo in Italia sul turismo ed individuare un cammino comune per valorizzare la destinazione Italia». «La Calabria, inserita nel panel Crescita, ha potuto mettere in evidenza il cambio di passo degli ultimi anni soprattutto riguardo il miglioramento della reputazione, con politiche legate al perfezionamento dei servizi, al potenziamento della mobilità e allo sviluppo della declinazione di varie tipologie di turismo che consentono la destagionalizzazione. È stata l’occasione – ha concluso l’assessore Calabrese – per mettere in risalto l’intenzione della Regione di promuovere un turismo strutturato, sostenibile, consapevole e destagionalizzato, capace di contribuire alla crescita economica e sociale della Calabria e dei suoi abitanti. Il futuro della Calabria è il turismo».