Dalla Valle dell’Esaro alla “Valle delle lacrime”. «L’ospedale più vicino è a 50 km, senza sanità si muore» – FOTO

il corteo

COSENZA In 500 sfilano a Cosenza, cittadini, una trentina di sindaci del Coswentino, sindacati ed il comitato per la sanità pubblica: tutti insieme per un corteo partito – questa mattina – da piazza Loreto. Attraversando le strade della città, si rivendica il diritto a poter essere curati dignitosamente in strutture pubbliche e dunque per denunciare al contempo l’operazione di smantellamento dei servizi socio-sanitari pubblici a favore di quelli privati. «Dalla Valle dell’Esaro alla Valle delle Lacrime» è questo il claim che campeggia sugli striscioni di alcuni manifestanti oggi in corteo a Cosenza. «Purtroppo siamo senza sanità, 64.000 utenti senza cure, abbiamo anche una latente carenza di medici di base, disponibili solo tre volte alla settimana, poche ore, non abbiamo un ospedale», è lo sfogo di una manifestante. «Chiediamo – aggiunge – un presidio aperto h24 e un’autoambulanza con i medici a bordo perché siamo distanti da Cosenza, l’ospedale più vicino è a 50 km. Chiediamo sicurezza perché solo così possiamo avere un sorriso, senza sanità si muore».

Uno scatto del corteo



Alcuni scatti della manifestazione a Cosenza

Al corteo ha partecipato anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. «Mi auguro che si faccia l’ospedale, ma l’hub, che è cosa diversa dal policlinico, per cui auspico che questo finanziamento già confermato da Inail possa vedere la luce con la realizzazione del nostro nosocomio che io ritengo debba farsi a Vaglio Lise, ma come ho sempre detto al governatore, si faccia dove vuole purché lo faccia», sostiene il primo cittadino. Che aggiunge: «la nostra è la provincia più vasta della Calabria, un presidio ospedaliero può essere l’inizio di un cammino che conduce ad una sanità diversa e migliore nella nostra regione». Presente una delegazione del M5s calabrese. «Partecipiamo alla manifestazione di oggi a sostegno della sanità pubblica perché riteniamo che il nostro sistema, un tempo all’avanguardia, sta venendo svuotato, a favore di quello privato, grazie anche alle spinte di questa destra che ci governa. I calabresi non riescono più a curarsi. Questa dovrebbe essere la priorità per Occhiuto e Meloni. I proclami e le autoassoluzioni mettiamole da parte», dice Anna Laura Orrico, parlamentare del Movimento. (f.b.)

