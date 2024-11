Pari spettacolare tra Pirossigeno Cosenza e Came Treviso: finisce 4-4

futsal seie a

Primo punto stagionale, con qualche rimpianto, per la Pirossigeno Cosenza. I lupi di mister Tuoto, in svantaggio 0-2 già dopo 4 minuti di gioco, reagiscono alla grande rimontando la Came e portandosi fino al 4-2 grazie alla doppietta di Chilelli e alle reti di Bavaresco e Guga. Un leggero calo di tensione e un po’ di sfortuna permettono agli ospiti di acciuffare nuovamente la parità con Suton e una rete abbastanza rocambolesca di Del Gaudio.

La cronaca del match

Partenza aggressiva dei lupi che vanno subito alla conclusione con Jefferson e poco dopo con Cabeça che prende in pieno il palo. Alla prima sortita offensiva è però il Treviso a passare con il tap in sotto porta di Japa. I lupi vanno in bambola e subiscono anche il raddoppio ad opera di Walex. Reazione dei padroni di casa, combinazione tra Felipinho e Adornato con tiro di quest’ultimo respinto da Pietrangelo. Accorcia le distanza la Pirossigeno con il piattone vincente di Chilelli. Passano pochi secondi e Pietrangelo sventa il possibile pareggio su Titon. Ancora il portiere ospite protagonista sulla bordata di Jefferson. Al 13′ provvidenziale Del Ferraro che sbarra la strada a Walex. La sfortuna si accanisce sui rossoblù: altro palo clamoroso colpito da Cabeça. Occasionissima Cosenza: Bavaresco manca da pochi passi il punto del possibile 2-2. Quando siamo quasi allo scadere della prima frazione di gioco miracolo di Pietrangelo sulla conclusione ravvicinata di Titon. L’estremo difensore trevigiano non può nulla su Chilelli. Doppietta per il pivot romano e squadre che vanno al riposo in parità.

La ripresa si apre con la paratona di Del Ferraro che toglie dal sette il destro a giro di Sacon, che subito dopo centra il palo. Sul capovolgimento di fronte chance per Marchio ma Pietrangelo chiude lo specchio della porta. Al minuto 7 la puntata di Bavaresco consente ai lupi di completare la rimonta. L’inerzia del match cambia. Guga approfitta di un momento di sbandamento dei biancazzurri e mette a segno il gol del 4-2. Torna sotto la Came con il gol di Suton al 12′. Si accendono gli animi in campo: ne fa le spese Japa che riceve il secondo cartellino giallo. Cabeça oggi ha un conto aperto con la dea bendata: terzo legno di giornata per lui. Felipinho si divora l’occasione del possibile 5-3 a porta praticamente sguarnita e la Came punisce i padroni di casa con un gol rocambolesco di Del Gaudio, che riequilibra così le sorti dell’incontro. Finisce così in parità, 4-4 al PalaCosentia.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA-CAME TREVISO 4-4 (pt 2-2)

COSENZA: Del Ferraro, Marchio, Jefferson, Cabeça, Titon. Lo Conte, Adornato, Chilelli, Bavaresco, Guga, Paciola, Felipinho. Allenatore: Tuoto

TREVISO: Pietrangelo, Walex, Suton, Japa, Sacon. Fior, Del Gaudio, Di Guida, Perazzetta, Ugas, Azzoni, Donin. Allenatore: Rocha

ARBITRI: Chiara Perona di Biella, Nicola Lacrimini di Città di Castello. CRONO: Giovanni Loprete di Catanzaro

MARCATORI: 03’34” pt Japa (T), 04’19” pt Walex (T), 07’41” pt e 19’38” pt Chilelli (C), 07’15” st Bavaresco (C), 08’12” st Guga (C), 11’57” st Suton (T), 15’32” st Del Gaudio (T).

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 al PalaCosentia di fronte a circa . Ammoniti: 02’29” pt Marchio (C), 10’09” pt Japa (T), 04’09” st Suton (T). Espulso: al 12’20” st Japa (T).

In copertina Bavaresco contrastato da due avversari (foto Michele De Marco)