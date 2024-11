La delegazione cinese di Zhengzhou incontra la Provincia di Cosenza

l’incontro

COSENZA Visita istituzionale della delegazione cinese proveniente dalla Città di Zhengzhou, accolta dalla Presidente della Provincia di Cosenza e Sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro insieme ai Sindaci di Castrolibero Orlandino Greco; di Diamante, Achille Ordine; e di San Demetrio Corone, Ernesto Madeo. Un rapporto nato un anno fa nel corso della partecipazione della Presidente della Provincia e dei Sindaci di Castrolibero, Diamante e San Demetrio Corone al Forum internazionale dei Sindaci sul turismo svoltosi in Cina, a Zhengzhou appunto. Un viaggio che ha rappresentato una grande opportunità, «con al centro Gioacchino da Fiore, la Sila e Lorica così come il Peperoncino di Diamante, le comunità arbëreshë con tutta la loro storia e tradizione, Castrolibero e l’Area urbana Cosenza-Rende; e che si chiuse con la promessa di un patto di amicizia fra le città italo-cinesi». L’incontro di oggi – che arriva a seguito di un fitto dialogo fra le parti, portato avanti con costanza e impegno dai diversi attori istituzionali – rappresenta un passo importante verso l’instaurazione di una proficua collaborazione tra le due realtà, con l’obiettivo di rafforzare i legami di amicizia e promuovere lo sviluppo di iniziative comuni. Nel corso della visita, la Presidente della Provincia ha sottolineato l’importanza di costruire ponti di collaborazione e cooperazione tra Zhengzhou e Cosenza. «La nostra Provincia è aperta al dialogo e alla collaborazione internazionale. Vogliamo valorizzare le opportunità che possono nascere dalla sinergia tra le nostre comunità, in particolare nei settori della Cultura, del Turismo, del Commercio e degli Investimenti», il commento. Per la Delegazione cinese erano presenti: – Mr Zhang Zhenyu – Ufficio Affari Esteri del Governo Popolare Municipale di Zhengzhou; – Ms Ning Fengli – Ufficio municipale di cultura, radio, televisione e turismo di Zhengzhou; – Mr He Xueguang – Amministrazione comunale del patrimonio culturale di Zhengzhou; – Mr Lu Guojun – Ufficio delle risorse naturali e della pianificazione di Zhengzhou; – Ms Liang Yuru – Ufficio Affari Esteri del Governo Popolare Municipale di Zhengzhou. La delegazione di Zhengzhou ha condiviso la propria visione per future collaborazioni, evidenziando l’interesse a sviluppare programmi di scambio culturale e a promuovere il turismo reciproco. Le parti hanno concordato di lavorare insieme per creare occasioni di investimento e sviluppo economico. Il programma della visita ha incluso incontri bilaterali e la visita a importanti luoghi di interesse storico e culturale, per permettere alla delegazione di apprezzare le bellezze e le potenzialità del nostro territorio. «Le nuove relazioni instaurate oggi pongono le basi per un futuro di cooperazione sempre più stretto, che mira a valorizzare le eccellenze e a scoprire nuove opportunità di crescita condivisa. La Provincia di Cosenza si prepara così ad entrare in una nuova era di partenariato strategico con la Città di Zhengzhou, con l’auspicio che questa visita possa essere solo la prima di molte altre» – ha concluso la Presidente Succurro.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato