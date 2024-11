La Vibonese non gioca ma resta prima. Il Sambiase ferma la Reggina al “Granillo”

calcio serie D

La Vibonese non gioca e si fa agganciare in vetta alla classifica da Scafatese (3-0 alla Sancataldese) e Siracusa (1-1 contro il Castrumfavara) a quota 23 punti. Ma lassù la lotta al primo posto comprende anche la Reggina (21 punti), bloccata in casa sul pari da un ottimo Sambiase, quinta forza del torneo. Ma andiamo per ordine partendo proprio dalla sfida che questo pomeriggio avrebbe dovuto opporre la capolista di mister Facciolo all’Acireale. La gara è stata posticipata al prossimo 20 novembre per il maltempo che nelle ultime ore ha messo a dura prova il territorio siciliano. Una decisione accolta senza alcun problema dallo stesso Facciolo che ha ammesso che di fronte a simili problemi il calcio passa in secondo piano. Lo stop forzato, come anticipato, non ha comunque fatto perdere il primo posto alla Vibonese, seppure sia costretta ora a condividerlo con Scafatese e Siracusa.

Nel derby di giornata del “Granillo” tra Reggina e Sambiase ne viene fuori un pareggio che conferma l’ottimo stato di forma dei ragazzi di mister Morelli, mentre per la squadra di Pergolizzi arriva un nuovo mezzo passo falso. 1-1 il risultato finale di fronte ad oltre 3600 spettatori. I gol tutti nel primo tempo, al vantaggio amaranto, dopo appena due minuti, di Barranco (servito da Cham), risponde Umbaca per gli ospiti al 40′, abile ad anticipare sotto porta il suo diretto avversario e a siglare il pareggio. Da segnalare nel finale un’espulsione per parte: Forciniti per la Reggina e Frasson per il Sambiase.

Infine cade ancora il Locri di Ciccio Cozza nella trasferta contro l’Igea Virtus. A decidere il match una rete di Maltese nel finale di primo tempo. (f.v.)

