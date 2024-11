Ponte sullo Stretto, il giallo del certificato che non c’è

la vicenda

Non c’è pace per il Ponte sullo Stretto: in un articolo di Repubblica si riporta che l’Ingv non ha «mai dato il via libera sismico» alla maxiopera da 14 miliardi di euro. Il certificato non c’è e la società appaltatrice si sarebbe avvalsa del lavoro di due tecnici dell’istituto a titolo personale. Il presidente dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, in due lettere non usa mezzi termini: «Servono studi sulle faglie attive» – in primis su quella di Cannitello – mentre allo stato mancano «esami approfonditi» in un’area ad alta pericolosità sismica come quella tra Calabria e Sicilia, e l’Ingv non ha avuto dalla Società Stretto di Messina Spa alcun incarico ufficiale. Il caso è destinato a creare anche polemiche dal punto di vista politico. Arriva l’appello di Angelo Bonelli (Alleanza Verdi Sinistra): «Intervenga Meloni».