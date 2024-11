«Si può fare di più per l’Università di Catanzaro, ma è sbagliato nascondere i problemi»

il dibattito

CATANZARO «L’Umg, la nostra Università, è sotto attacco. Il clima che si è creato non aiuta e rischia anche di appannare le tante cose buone prodotte dal nostro Ateneo. Ficcare la testa sotto la sabbia come gli struzzi, e nascondere i problemi, sarebbe però sbagliato. L’ho detto domenica scorsa e lo ripeto oggi». Così, su facebook nella sua ormai consueta rubrica “I Pensieri della domenica”, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, che torna sul dibattito nato in città sul ruolo dell’Università del capoluogo. Secondo Fiorita «l’Umg deve potere uscire dallo stretto “triangolo” medicina-giurisprudenza-farmacia, che pure deve essere rafforzato (decisivi per medicina sono il decollo dell’azienda “Dulbecco” e il finanziamento per il nuovo ospedale). Ci sono molti terreni formativi da esplorare in una visione internazionale dell’Ateneo, capace di attirare studenti stranieri e di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei nei laureati. E tanto bisogna fare anche sul piano dei servizi e della formazione post-laurea. Ma su questo tema – conclude Fiorita – tornerò nei prossimi giorni, anche a costo di violare l’autonomia dell’università e di incalzare tutti i soggetti che possono e debbono fare qualcosa per il nostro ateneo, il cui destino – diciamolo chiaramente – è anche il destino della città».

