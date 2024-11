Parte “Radici”, campagna itinerante di Fi per ascoltare territori (e aumentare il consenso…)

agenda politica

LAMEZIA TERME Venti tappe, quattro per ogni provincia della Calabria: è la campagna itinerante “Radici” che Forza Italia Calabria lancia a partire dal 16 novembre e fino al 16 dicembre. L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa dal coordinamento regionale azzurro guidato dal coordinatore Francesco Cannizzaro, affiancato da tutto lo “stato maggiore” del partito calabrese. «E’ una iniziativa – ha spiegato Cannizzaro – che abbiamo promosso perché riteniamo assolutamente fondamentale in questo momento andare sui territori ad ascoltare i nostri amministratori, i nostri sindaci, i militanti, ma anche i cittadini. Si dice spesso che la politica è lontana dai territori ed è ormai soprattutto social, invece Forza Italia vuole segnare un cambio di tendenza raccogliendo le istanze dei territori – i Comuni, i borghi, le montagne, le zone costiere – dove si affrontano quotidianamente grosse difficoltà. Faremo una campagna d’ascolto: è una iniziativa non ha precedenti nella storia, almeno quella recente». Forza Italia del resto – ha aggiunto Cannizzaro – «è un partito che chiaramente punta ad aumentare i consensi con un’attività di adesioni di tantissimi altri sindaci e amministratori, e pensiamo che con questa campagna di ascolto saranno ancora di più i sindaci e gli amministratori che aderiranno a Forza Italia. E’ in itinere anche campagna del tesseramento, che sta già riscontrando grandissimo successo e contiamo di superare ogni aspettativa e anche i numeri del precedente anno. Insomma – ha concluso Cannizzaro – una Forza Italia attiva, forte e che avrà anche l’opportunità di narrare quanto di buono in questi tre anni sta facendo il governo della Regione targato Forza Italia e centrodestra, con il presidente Occhiuto, che sta facendo un lavoro straordinario, e quanto vogliamo fare, perché Forza Italia chiaramente guarda al futuro e guarda ai prossimi due anni sia del governo della Regione sia del governo della nazione». (a. c.)

LE TAPPE DELLA CAMPAGNA “RADICI”

16 novembre: Rosarno

18 novembre: Mileto-Paola

22 novembre: Melito Porto Salvo

23 novembre: Siderno

26 novembre: M0ontalto Uffugo

30 novembre: San Mango d’Aquino-Botricello

2 dicembre: Soriano

7 dicembre: Morano

9 dicembre: Nicotera

13 dicembre: Cirò Marina-Cotronei-Corigliano Rossano

14 dicembre: Isola Capo Rizzuto-Crotone

15 dicembre: Gambarie d’Aspromonte-Lamezia Terme

16 dicembre: Pizzo-San Floro

