La “Festa del Cioccolato” arriva a Lamezia Terme

l’evento

Il celebre tour delle Feste del Cioccolato Nazionali arriva a Lamezia Terme il 15, 16 e 17 novembre, con il patrocinio del Comune, per celebrare uno dei più amati e nobili alimenti al mondo: il cioccolato! Questo evento gastronomico monotematico rappresenta un’occasione unica per immergersi nella cultura e nell’arte della lavorazione artigianale del cioccolato.

I Maestri Cioccolatieri, provenienti da diverse regioni d’Italia, porteranno in Corso Numistrano nei tre giorni dell’evento, tutta la loro maestria e passione per il cioccolato autentico, privo di additivi e conservanti. Ogni prodotto sarà proposto “fresco”, direttamente dal produttore al consumatore, per offrire un’esperienza sensoriale che esalta il profumo e la fragranza del cioccolato vero, come appena lavorato. Ma non è solo il gusto a rendere speciale questo alimento. Il cioccolato artigianale è ricco di benefici per la salute, grazie al suo elevato potere antiossidante, che lo rende 19 volte più efficace rispetto a una mela, notoriamente uno dei frutti più salutari. Inoltre, il cacao è noto per le sue proprietà energizzanti e stimolanti e studi recenti ne hanno evidenziato anche i potenziali effetti antistress e antidepressivi.





Oltre alle degustazioni, esperti Maestri Cioccolatieri terranno dimostrazioni e laboratori, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato e il noto scultore friulano, Stefano Comelli, eseguirà dal vivo una scultura in cioccolato, rappresentante un’importante effige della città.

La scultura sarà donata al Comune di Lamezia Terme che, a sua volta, la devolverà in beneficenza ad una Onlus che opera nel sociale. Per i più piccoli sono previste divertenti attività di intrattenimento come truccabimbi, palloncini e disegni. I laboratori didattici saranno indirizzati esclusivamente agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado con l’obiettivo di far conoscere questo prezioso alimento e di diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini.



Per iscrivere le proprie Classi ai laboratori, gli insegnanti dovranno prenotarsi sul sito: www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori



Troverete tutte le informazioni sull’evento sulla pagina Facebook e sul sito

www.festedelcioccolato.it