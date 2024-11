Liste d’attesa, Miserendino: «Invito i cittadini a non chiedere la prestazione su una sola struttura»

la situazione

CATANZARO La Regione Calabria con la struttura commissariale di Azienda Zero ha elaborato il Piano triennale della Sanità digitale, valido per il triennio 2024-2026, con l’intento di rendere più efficienti e accessibili i servizi pubblici. Il commissario di Azienda Zero Gandolfo Miserendino oggi a “Buongiorno Regione”, il programma della Tgr Calabria, ha parlato proprio del Piano regionale e delle difficoltà riscontrate finora. «Si tratta di un documento programmatico – ha spiegato Miserendino – rappresenta le linee guida evolutive dei sistemi informativi funzionali alla gestione del sistema sanitario regionale. In pratica va ad illustrare gli scenari di riferimento che saranno presi in considerazione per il triennio. È composto di due parti, in cui si parla del contesto normativo e organizzativo. Andiamo praticamente a dire che tutto quello che tutto quello che viene sviluppato nel prossimo triennio in termini di sanità digitale, sarà conforme alle indicazioni che arrivano a livello nazionale. Ovviamente questo riporta anche un assessment che è stato condotto sui sistemi informativi della Regione e aziendali e quindi dà anche un’illustrazione di quale è oggi lo stato delle aziende sanitarie in termini di sanità digitale. La seconda parte – ha proseguito il commissario di Azienda Zero – delinea l’architettura complessiva di sistemi regionali anche in ottica di un’evolutiva. Quindi alla fine definisce le linee guida che serviranno per governare nel piano di sinergia che viene sviluppato tra Azienda Zero e le altre aziende del territorio insieme al Dipartimento di Transizioni digitali e attività strategica e il Dipartimento Salute e Welfare. Tendenzialmente si è andato a definire un percorso di lavoro che dovrà essere fatto in questi tre anni».

Le liste d’attesa

La Regione Calabria ha assegnato 20 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa, le difficoltà, però, non mancano. «Il commissario ad acta Roberto Occhiuto – ha affermato Miserendino –, tramite il dipartimento regionale di Azienda Zero e altre aziende sanitarie e attraverso un decreto, ha destinato alle aziende sanitarie questa somma complessiva di oltre 20 milioni di euro. E’ uno degli obiettivi principali che il sistema sanitario della Regione Calabria si è dato, soprattutto in relazione all’effetto sullo stato di salute e all’incremento dei costi a carico dei cittadini che decidono di ricorrere a prestazioni a pagamento fuori regione. Alla fine è stato dato un cospicuo aiuto alle aziende sanitarie affinché loro possano presentare un piano nel giro di un mese e questo piano contribuisca a una riduzione significativa delle liste di attesa». «Io – ha continuato il commissario – invito tutti a utilizzare i vari sistemi multicanali che oggi sono stati messi a disposizione, ad esempio l’utilizzo dell’App, che chiedo di scaricare dal sito, per prenotare le visite presso il sistema sanitario regionale come anche l’utilizzo del portale web. Questi strumenti danno una visione più grossa rispetto a quella limitata alla singola azienda sanitaria. Molte volte giungono segnalazioni degli assistiti che lamentano di non trovare una prestazione, ma ricordo che la prestazione stessa è difficile che venga trovata nella struttura più vicina a casa. Chiaramente vengono messe a disposizione tutta una serie di opzioni possibili che possono essere utilizzate. Quindi il mio invito è quello di non chiedere la prestazione esclusivamente su una struttura ma di estendere questa ricerca. È vero che ci si può trovare nella difficoltà di fare qualche chilometro in più, però tendenzialmente, per quanto riguarda le prime visite, a volte noi risolviamo delle criticità semplicemente dando una alternativa».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato