Catanzaro e Cosenza sbarcano su Amazon Prime, Agcom approva il canale dedicato alla serie B

calcio

ROMA Novità in arrivo per gli appassionati di calcio e per i tifosi della Serie B: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha recentemente dato il via libera alla creazione di un canale dedicato alla trasmissione delle partite del campionato cadetto su Amazon Prime Video. Una decisione che rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione dell’offerta di contenuti sportivi in ​​Italia. Il via libera dell’Agcom riguarda la realizzazione del “LaB Channel“, un canale lineare su piattaforma internet che trasmetterà le gare della Serie B. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale dell’Autorità, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con sede a Milano, è stata autorizzata alla fornitura di questo nuovo servizio audiovisivo. Il canale sarà attivo alle condizioni e con gli obblighi di stabilità dal regolamento approvato dalla delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023.

Le partite di B potrebbero essere visibili sulla piattaforma già a partire dalla prossima giornata di campionato, dopo la pausa della Nazionale di Spalletti. Il Cosenza, in quella giornata, affronterà nell’anticipo serale del venerdì 22 novembre, il Modena allo stadio “San Vito-Marulla”. Sabato 23 novembre toccherà al Catanzaro affrontare in casa il Mantova alle 15. Al momento, non sono ancora stati ufficializzati i dettagli riguardanti modalità di abbonamento, prezzi e la tempistica precisa dell’inizio del servizio, ma le informazioni sono attese a breve. Indubbiamente, con l’introduzione di questo canale, gli appassionati della Serie B possano godere di un’offerta sempre più ampia e diversificata. (redazione@corrierecal.it)

