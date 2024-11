Ilaria Mirabelli, la lettera di mamma Lidia per il compleanno. «Il cuore è spezzato dal dolore»

il ricordo

COSENZA Non c’è ancora chiarezza su quanto accaduto quel tragico 25 agosto in Sila. Un incidente stradale ha spezzato la vita di Ilaria Mirabelli, 38enne cosentina, nell’auto insieme al compagno Mario Molinari di 44 anni, rimasto lievemente ferito nell’impatto. La giovane è morta sul colpo, e sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il nodo (ancora irrisolto) è legato alla presenza o meno della vittima al volante al momento del tragico impatto. Il compagno, indagato dalla procura di Cosenza con l’accusa di omicidio stradale, ha sempre negato di trovarsi alla guida della Volkswagen Up. Gli esami tecnici irripetibili e le indagini avviate dalla procura faranno chiarezza sull’accaduto.

Il compleanno ed il ricordo

Oggi Ilaria avrebbe festeggiato il compleanno. Una ricorrenza che in casa Mirabelli si trasformava in una festa. Quest’anno, per ovvie ragioni, i sorrisi lasceranno posto al dolore, quello di coloro che hanno amato e continuano ad amare la 38enne. Come mamma… che ha inviato alla redazione del Corriere della Calabria, una lettera in ricordo della figlia. «Adesso che non sei più con noi, saranno gli Angeli a festeggiare con te il tuo compleanno, a noi non resta che fare volare fin lassù i nostri più cari auguri a Te che hai lasciato nei nostri cuori un grande dolore e un grande vuoto, ma anche un gran ricordo ed esempio di amore e bontà. La tua assenza ci fa star male, ma sappiamo che adesso sei in un posto migliore. Signore, mi rivolgo a Te, col cuore spezzato dal dolore e ti prego: metti i tuoi Angeli attorno ai nostri figli affinché non succeda più a nessuno ciò che è successo alla mia adorata Ilaria e proteggili da colui che è malvagio! Auguri figlia dolcissima, Auguri “Biancaneve di mamma” (era così che desideravi essere chiamata da me quando andavi a scuola e la mattina venivo a svegliarti). Ancora Auguri dalla tua mamma, dalla tua amata famiglia e da tutte le persone che ci sono vicine e ti hanno voluto tanto bene». (f.benincasa@corrierecal.it)

