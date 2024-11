La storia del giovane Davide Liparoti, il fisioterapista roggianese che punta alla A con il Catania

il personaggio

COSENZA Davide Liparoti ha appena 31 anni ma può vantare già un curriculum di tutto rispetto. Nato a Roggiano Gravina, nel Cosentino, è un fisioterapista affermato e da un paio di mesi fa parte dello staff medico dell’ambizioso Catania Football Club, società che milita nel campionato di serie C.

La scorsa estate, dopo essersi affidato per la panchina al Reggino Mimmo Toscano e al suo vice, il cosentino Michele Napoli, il club siciliano dell’imprenditore italo-australiano Rosario Pelligra, ha deciso di inserire il fisioterapista calabrese nello staff medico-sanitario capeggiato dal dottor Francesco Riso.

Laureato con 110 e Lode in Fisioterapia all’Università degli studi dell’Aquila, oggi Davide Liparoti, nonostante la giovanissima età, è titolare di uno studio fisioterapico, “Fisiowork”, proprio nella sua Roggiano Gravina. Una struttura che in pochissimo tempo è diventata un punto di riferimento per gli atleti dell’intero circondario dell’Esaro.

«Vivo nel mondo del calcio da sempre – afferma Liparoti al Corriere della Calabria – prima da giocatore dilettante e da anni, invece, come fisioterapista. La mia formazione è ampia avendo fatto il master di osteopatia con l’Eom (Escuola osteopatica de Madrid). Applico tutte le tecniche manuali sui miei atleti, per poi proseguire con i corsi di formazione in fisioterapia sportiva nei quali affianco alcuni dei migliori fisioterapisti d’Europa».

Per quattro stagioni è stato il fisioterapista del Castrovillari calcio in serie D, affermandosi nella riabilitazione sportiva anche nella città del Pollino e nel suo hinterland. «Ho imparato a riconoscere e a rispondere prontamente alle problematiche fisiche tipiche del calcio a livello professionistico – rivela –. Questo percorso mi ha permesso di essere notato dal Catania, che ha un progetto ambizioso che ho sposato subito. Si tratta di una piazza importante ma, al tempo stesso, di un ambiente sereno e professionale. L’obiettivo è quello di tornare nel grande calcio, in serie A, che la città siciliana ha visto da vicino fino a poche stagioni fa».

Per farlo il club punta decisamente sulle migliori professionalità calabrese, dal vincente Mimmo Toscano alla guida della prima squadra, al cosentino Francesco De Rose a centrocampo, fino ad arrivare appunto a Davide Liparoti. «Da qui – spiega – riesco a gestire il mio centro a Roggiano, dove vado una volta a settimana. Ho dei collaboratori molto bravi». Ovviamente il sogno di Davide Liparoti è quello di approdare un giorno nella massima serie, con il Catania o con la sua squadra del cuore. «A Catania si respira un’aria fantastica – dice – la piazza è di primissimo livello e si può arrivare davvero in alto». (f.veltri@corrierecal.it)

Davide Liparoti allo “Scida” di Crotone (foto Andrea Rosito)

La foto di copertina è di Andrea Rosito

